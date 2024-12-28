Savunma Avukatı Kamuoyunu Eleştirdi: Yanlış Bilgilerle Dizayn Edildi - Son Dakika
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Savunma Avukatı Kamuoyunu Eleştirdi: Yanlış Bilgilerle Dizayn Edildi

Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, mütalaaya karşı savunmasında önemli iddialarda bulundu. Nevzat Bahtiyar'ın evinin en yakın yer olduğunu, ancak tutanakta yer almadığını belirtti. Davada kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini savundu.

28.12.2024 14:00
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'EN YAKIN YER, NEVZAT'IN EVİ AMA TUTANAKTA YOK'

Mütalaaya karşı savunmasına devam eden Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, Nevzat Bahtiyar'a yönelik, "Suç delilerini karartmada ona yardım edenler var. Vecdi çalışmak için Hatay'a gidiyor. Sadece 5 gün çalışıyor. 7'sinde bütün jandarma her şeyiyle çekildi. Sabah 6.34, Vecdi ile Nevzat arasında iletişim başlıyor. O akşam yakalanacağının bilgisi geldi. Ahır bölgesi aransaydı. Narin'in son görüldüğü yerde arama yapılsaydı, ayın 2'sinde tutulan bir tutanak var. Narin'in en son görüldüğü yer belirlenmiş. En yakın yer, Nevzat'ın evi ama tutanakta yok. Köye gelen tüm yolları gören bir kamera var. Bu kamera nasıl alınmaz? Bu adam gittiğinde tek miydi? Bunla ilgili şüphelerimiz var. Mehmet Bahtiyar, o gün bütün gün pirinçlikte olduklarını söylüyor. Ama sonra ne hikmetse, ailesinden kimseye karışılmayacağına dair söz mü aldı? Sen buradaki bir kişiyi saat hatası yaptı diye tutukluyorsan, bunu da al. Tutuklama ama şüpheli olarak al bir ifadesini. Gazal Bahtiyar'ın ifadesini al. Bu adamın köyden kaçta çıktığı belli değil. Aynı çuvallar Çarıklı'daki evinde de var. Bu adam nereye gitti? Daraltılmış baz diye bir ucube var ama hiç ahıra girmemiş Nevzat" dedi.

'KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLERLE DİZAYN EDİLDİ'

Demir, "Aile eğer kendi evindeyse, bakar. Hastaneye götürmek ister. Planlı öldürseler niye Nevzat'a ihtiyaç duysunlar? Niye yeni bir tanık çıkarsın? Nevzat'ın beyanları bazı da doğrulamıyor. Dosyayı aldığımızda Salim2den biz de şüpheleniyorduk. Arif beye de söyledim. 'Bu aramaları niye sildi' dedik. Telefonunda bir uygulama var. Kendi ayıbını örtmek istemiş. Diyarbakır merkeze gelmiş çocuklarıyla. O arada bir şey olmuş. Arif bey şaşırdı. 'Evine çok sadık biridir' dendi. Köyde bir kaz meselesi bile var. Bir kaz çalınmış, ona bile bakılmış. Bu ailenin her şeyine bakılmış. Türkiye'nin birçok kırsal bölgesinde silah var. Her şeyine bakılmış bu ailenin. İnsanların her şeylerine bakıldı. İnsanlar korkuyorlar. Ersan Şen, 'Masumiyet karinesi' dedi. Neler denmedi ki adama. 'Sen onlardan para mı aldın?' dedi. Adil yargılamayı etkilemeye çalışan kalmadı neredeyse. Kimseyle ilgili bir işlem yapılmadı. Sadece Arif Güran'la ilgili işlem yapıldı. Kendi nezdinde katili söyleyebilir. Bir babadır. Fikrini söyleyebilir. Nevzat, hiçbir şey itiraf etmedi. Görüntüyle sabit olan kısmı itiraf etmek zorunda kaldı. Yapın o zaman herkese işlem. Kamuoyu yanlış bilgilerle dizayn edildi. Enes, ifadesinde, 'Sizin anlattığınız gibi annem, ailem, amcam bunu bilecek ve ben de orada olacağım sessiz mi kalacağım' demek istedi. Ama insanlar bunu farklı yerlere çekti" diye konuştu.

Emrah KIZIL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Mustafa Demir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Avukatı Kamuoyunu Eleştirdi: Yanlış Bilgilerle Dizayn Edildi - Son Dakika

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