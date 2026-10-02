Savunma Bakanı Güler ve Chikovani, Şuşa\'daki üçlü toplantıda ikili görüşme yaptı

Savunma Bakanı Güler ve Chikovani, Şuşa'daki üçlü toplantıda ikili görüşme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme yaptı. Bakanlık açıklamasına göre görüşme, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bulunan Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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