Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar\'la iş birliğini derinleştireceklerini bildirdi

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani ile bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye-Katar savunma sanayii iş birliğini derinleştirme iradesini paylaştıklarını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani ve beraberindeki heyetle, Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın imza töreninin ardından bir araya geldik. Görüşmemizde, tarihi bağlarımız ve ortak güvenlik perspektifimiz temelinde gelişen Türkiye-Katar ilişkilerini ele aldık. Savunma sanayi alanındaki köklü iş birliğimizi daha da derinleştirerek geleceğe taşıma irademizi paylaştık. Bu temasların, karşılıklı güvenimizi pekiştirerek ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.