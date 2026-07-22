Helikopter Kazasında Pilot Emekli Albay Şehit Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Helikopter Kazasında Pilot Emekli Albay Şehit Oldu

22.07.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sincan'da eğitim uçuşu yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile TUSAŞ ve ROKETSAN genel müdürleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Görgün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Sincan'da eğitim uçuşu gerçekleştiren helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ı kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları koordinasyon halinde çalışmakta olup gerekli tüm inceleme ve değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da mesajında, "Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız, Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan pilot adayına acil şifalar temenni ediyoruz. Olay, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde titizlikle incelenmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz." denildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de mesajında şunları kaydetti:

"Ankara Sincan'da eğitim uçuşu sırasında helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

Roketsan, Ankara, Güncel, Sincan, Albay, Pilot, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helikopter Kazasında Pilot Emekli Albay Şehit Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Fenerbahçe’de Talisca kararı Polonya’dan sonra verilecek Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek
Özgür Özel’in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner
Galatasaray’da Lemina ile imza atıldı İşte sözleşme süresi Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:22
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi
4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 16:34:29. #7.13#
SON DAKİKA: Helikopter Kazasında Pilot Emekli Albay Şehit Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.