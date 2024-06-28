Savunma Sanayii Başkanı: Yapay Zeka ile Üretilen Videolara İtibar Edilmemeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savunma Sanayii Başkanı: Yapay Zeka ile Üretilen Videolara İtibar Edilmemeli

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yapay zeka ile üretilmiş videolara karşı uyarılarda bulunarak kurumların kurumsal hesaplarından paylaşılmamış hiçbir görsel veya videoya itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Görgün, sahte ilanlar ve haber benzeri içeriklerin olduğunu vurgulayarak, şüpheli durumlarda resmi iletişim kanalları üzerinden dolandırıcılık bildiriminde bulunulması gerektiğini söyledi.

28.06.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yapay zeka ile üretilmiş videolara karşı uyarılarda bulunarak kurumların kurumsal hesaplarından paylaşılmamış hiçbir görsel veya videoya itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Görgün, yapay zeka teknolojisi ile üretilen sanal avatarı (AI) üzerinden basın açıklaması gerçekleştirdi.

Görgün, sanal avatarı ile gerçekleştirdiği açıklamada; son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayisi firmalarına yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ile haber benzeri içeriklerin olduğunu söyledi.

Teknolojik imkanlar kullanılarak üretilen videolara dikkati çeken Görgün, dolandırıcılığı amaçlayan video, duyuru ve haberlerin gerçek dışı olduğunu, kurumların kurumsal hesaplarından paylaşılmamış hiçbir görsel veya videoya itibar edilmemesi gerektiğini, şüpheli durumlarda resmi iletişim kanalları üzerinden, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna dolandırıcılık bildiriminde bulunulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı: Yapay Zeka ile Üretilen Videolara İtibar Edilmemeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:25:00. #1.11#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı: Yapay Zeka ile Üretilen Videolara İtibar Edilmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement