Savunma Sanayiinde İnsan Kıymeti Vurgusu - Son Dakika
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Savunma Sanayiinde İnsan Kıymeti Vurgusu

Savunma Sanayiinde İnsan Kıymeti Vurgusu
03.06.2026 15:35
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, insan kaynaklarının milli güvenlik için kritik olduğunu belirtti.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Teknoloji alanlarını millileştirecek insan kıymetine sahip olmak, kurumsal verimlilik konusu olmanın ötesinde, doğrudan doğruya bir milli güvenlik meselesidir. Savunma sanayiimizin insan kıymetine de bu gözle bakıyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Akademi tarafından, Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında hayata geçirilen 'Savunma Sanayii İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli'nin tanıtımı ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi Çelikkubbe Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, ROKETSAN Akademi Direktörü Selin Tamer ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren birçok sektör çalışanı katıldı. Toplantıda Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, ROKETSAN Akademi Direktörü Selin Tamer, savunma sanayii ekosisteminin insan kaynağı yönetimine yönelik yeni yaklaşım ve uygulamaları paylaştı.

'TEKNOLOJİ MEDENİYETİ YÜCELTEN BİR İMKANDIR'

Sunumların ardından konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bu çalışma; insan kıymeti yönetimi, kurumsal gelişim ve ölçümleme boyutlarını bir araya getiren bütüncül ve stratejik bir dönüşüm modelidir. Savunma sanayiinde başarı; yalnızca platform üretmek, ileri teknoloji geliştirmek veya ihracat rakamlarını artırmakla sınırlı değildir. Bütün bunların arkasında güçlü bir insan yönetimi, olgunlaşmış kurumlar, derinleşmiş yetkinlikler ve sürdürülebilir bir ekosistem varsa gerçek anlamda stratejik başarıdan söz edebiliriz" dedi.

Görgün, bugün savunma sanayi alanın daha rekabetçi ve daha yüksek yetkinlik gerektiren bir yapıya dönüştüğünü anlatarak, "Çünkü yeni teknolojiler yeni ürünlerin yanında; üretimin, güvenliğin, ticaretin, eğitimin ve karar alma süreçlerinin kurallarını da yeniden yazıyor. Bu dönüşümü yakalayan ülkeler; kendi güvenlik mimarilerini, sanayi politikalarını, veri altyapılarını, üretim kapasitelerini ve stratejik karar alma süreçlerini güçlü, esnek ve bağımsız bir zemine taşıyabilecek. Bu nedenle bu teknoloji alanlarını millileştirecek insan kıymetine sahip olmak, kurumsal verimlilik konusu olmanın ötesinde, doğrudan doğruya bir milli güvenlik meselesidir. Savunma sanayimizin insan kıymetine de bu gözle bakıyoruz. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, araştırmacılarımız, yöneticilerimiz, girişimcilerimiz ve genç yeteneklerimiz; bugünün projelerini yürüten kadrolar olmanın yanında, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını, stratejik caydırıcılığını ve gelecek iddiasını taşıyan asli unsurlardır. Bizim teknolojiye bakışımız insanı merkeze alan, değeri önceleyen ve medeniyet iddiasını taşıyan bir anlayışa dayanmaktadır. Teknolojiyi, insanın iradesinden, milletin tarihinden, toplumun değerlerinden ve geleceğe dair ortak idealinden bağımsız görmüyoruz. Bizim için teknoloji; insanı, milleti ve medeniyeti yücelten bir imkandır. Bugün savunma sanayimizde görev alan insan kıymetimiz de işte bu anlayışın taşıyıcısıdır. Yazılan her kodda, tasarlanan her sistemde, geliştirilen her platformda Türkiye'nin bağımsızlık iradesi, medeniyetimizin stratejik aklı ve gelecek vizyonu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜNCÜL ANLAYIŞLA ELE ALIYORUZ'

Yakın coğrafyada ve dünyada yaşanan gelişmelerin modern güvenlik ortamının ne kadar hızlı değiştiğini açıkça gösterdiğinin altını çizen Görgün, "Artık güvenlik mimarisi yalnızca cephe hattı, platform kabiliyeti ve ateş gücüyle şekillenmiyor. Toplumsal dayanıklılık, psikolojik direnç, insan kıymeti organizasyonu ve kurumlar arası koordinasyon da bu mimarinin temel unsurları arasında yer alıyor. Bugün savunma sanayinde inovasyon çevriminin kimi alanlarda haftalarla, hatta günlerle ölçüldüğü bir dünyadan söz ediyoruz. Kriz anında hızlı ölçeklenebilen, tedarik zincirini sürdürebilen, üretim kapasitesini artırabilen ve sahadan gelen ihtiyaçlara çevik biçimde cevap verebilen ülkeler öne çıkıyor. Bu nedenle savunma sanayimizi ürün ve platform boyutuna ek olarak; insan, kurum, yetkinlik ve kültür boyutlarını hesaba katarak bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Savunma Sanayii Akademimizi de bu anlayışla konumlandırdık. Akademimizi, dünyada örneğine az rastlanır biçimde, savunma sanayimizin bütününe hizmet eden sektörel bir akademi olarak tasarladık. Amacımız; sektörel yetkinlik kazanımı için doğru politikaları belirlemek, kurumsal ve bireysel gelişim için doğru platformları oluşturmak, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirecek etkileşim ağları kurmaktır. Bu kapsamda lise ve üniversite öğrencilerine, genç profesyonellerden tecrübeli sektör çalışanlarına, liderlerden üst düzey yöneticilere kadar geniş bir hedef kitleye hitap eden bir yapı kuruyoruz. Kurumsal Akademiler Birliği bu vizyonun en önemli sac ayaklarından biridir. Bugün burada 150 genel müdürümüz ve toplamda 700'e yakın kıymetli katılımcımızla bir arada bulunmamız, savunma sanayimizin insan kıymeti meselesine verdiği önemi açıkça göstermektedir. Amacımız, savunma sanayinin insan kıymetini Türkiye'nin gelecek yüzyılına hazırlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayiinde İnsan Kıymeti Vurgusu - Son Dakika

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