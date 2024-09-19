Savunma Sanayinde Yerli Oran %80'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savunma Sanayinde Yerli Oran %80'e Ulaştı

Savunma Sanayinde Yerli Oran %80\'e Ulaştı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, savunma sanayisindeki yerli oranının %80'e çıktığını açıkladı.

19.09.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Savunma sanayimizdeki yerli ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmış durumdayız. Bu atılımlarla ordumuzu daha da güçlendirdik." dedi.

Şahin, AK Parti Iğdır İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerden bahsetti.

Yerli ve milli üretilen Togg'un satış rekorları kırdığını, savunma sanayinde başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali peyderpey ülkemize hizmet etmek için gün sayıyor. İlk insansız savaş uçağımız olan Kızılelma ve milli muharip uçağımız olan KAAN, gökyüzünü süslemeye başladı. İlk helikopterimiz ATAK, 10 yıldır ordumuzun gücüne güç katıyor. Ürettiğimiz yerli ve milli silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla dünya liderliğine oynuyoruz. Önemli ihracat kalemlerimizden birisi haline gelmiş durumda. İlk füzemiz Hisar gökyüzündeki gücümüze güç katıyor. Yerli ve milli hava savunma sistemimiz gök vatanımızı koruyor. İlk yerli ve milli ana muharebe tankımız Altay'ı üretmeyi başardık ve ordumuzun hizmetine sunduk. İlk yerli piyade tüfeğiyle ordumuzu güçlendirdik. İlk uçak gemimizi inşa ederek donanmamızın hizmetine sunduk, ilk istihbarat gemimizi inşa ettik."

Şahin, savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla güçlendirildiğine işaret ederek, "Savunma sanayimizdeki yerli ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmış durumdayız. Bu atılımlarla ordumuzu daha da güçlendirdik. İlk astronotumuzu uzaya gönderdik. İlk yerli ve milli uydularımız uzayda başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Ülkemizin en önemli doğal gaz rezervi olan Karadeniz doğal gazını hanelere ulaştırmaya başladık. Bunlar ülkemize kazandırdıklarımızın özetinin özeti diyebileceğimiz yalnızca bir kaç tanesidir." diye konuştu.

Iğdır'da 2002-2023 yılları arasında farklı alanlarda yapılan yatırımlara da değinen Şahin, "Geride bıraktığımız 22 yılda Iğdır'ımıza çok büyük hizmetlerde bulunduk, çok önemli eserler kazandırdık. 27 milyar 532 milyon liralık yatırım yaptık ve destekte bulunduk. 2024 yılında da destek ödemeleri hariç olmak üzere yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir yatırımı planladık ve birçoğunu da geride bıraktığımız 9 aylık süreç içerisinde hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılması planlanan Zengezur Koridoru'na ilişkin de Şahin, "Zengezur Koridoru'yla ilimizin önemli bir ticaret noktası haline gelmesini sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde Zengezur Koridoru kapsamında demir yolu inşasına başlayacağız, ardından da kara yolu gelecek." dedi.

Şahin, 400 yataklı devlet hastanesi ve yeni adliye sarayı binasının da şehrin hizmetine kazandırılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatih Şahin, Teknoloji, Politika, AK Parti, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayinde Yerli Oran %80'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:41:34. #1.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayinde Yerli Oran %80'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement