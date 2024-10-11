Savunma Sanayisinde 20 Yılda Büyük Başarı - Son Dakika
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Savunma Sanayisinde 20 Yılda Büyük Başarı

Savunma Sanayisinde 20 Yılda Büyük Başarı

Türk savunma sanayisi, üretim ve ihracatta 20 yılda kayda değer bir büyüme gösterdi.

11.10.2024 15:46
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Kurumsal Gelişim ve Yetenek Yönetimi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, 20 yıl öncesine göre Türk savunma sanayisinin yıllık üretim hacminin 1 milyar dolardan 12 milyar dolara, proje hacminin 5,5 milyar dolardan 90 milyar dolara, ihracatının ise 248 milyon dolardan 5,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü'ndeki Turkuaz Salon'da düzenlenen 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Savunma Sanayiinde Yetenek Yönetimi" konusunda açılış dersini veren Karataş, savunma sanayisinin sadece güvenlikle ilgili olmadığını, stratejik öneminin de bulunduğunu vurguladı.

Savunma sanayisini "okyanusun derinliklerinden uzayın ötesine kadar çözümler üretmesi gereken bir sektör" olarak nitelendiren Karataş, "Şükürler olsun, son 10 yıldır kendi platformlarımızın özgün tasarımını yapmaya başladık ve şimdi artık temel ve ileri teknolojiler anlamında çoğu konuda dünyanın ilk 3, ilk 5 ülkesi arasında gelişimimizi görüyoruz. Keşke 40-50 yıl önce bu derin yolculuğa başlayabilseydik ama 20 yılda katettiğimiz nokta gerçekten hem ülkemiz hem insan kaynağımız için çok teşvik edici." dedi.

Karataş, son 10 yılda 185 ülkeye 230 çeşit yüzde 100 yerli ve milli Türk savunma sanayisinin ürettiği ürünlerin ihraç edildiğini anlattı.

Türkiye'nin ürünlerinin genel ihracat rakamı kilogram başı 1,5 dolarken, savunma sanayisinde bunun 65 dolara kadar çıktığını dile getiren Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinde geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık ama yeni imzaladığımız sözleşmeler var, 10,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladık. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız bu projelerin içinde yaklaşık 5 yıllık vadede 10,2 milyar dolar karşılığına gelen ürünleri teslim ediyor olacağız. Bu yıl bu rakamı da daha da artırmayla ilgili çalışmalarımız var. Çünkü Türk savunma sanayisinin en önemli odaklarından biri ihracat oldu. Yıllık üretim hacmimiz 20 yıl önce 1 milyar dolardı, şu anda 12 milyar dolara geldi. Yüzde 1200'lük artış var. 20 yıl önce 5,5 milyar dolarlık proje hacmimiz varken, şu anda yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 90 milyar dolar. 20 yıl önce ihracatımız 248 milyon dolarken artık 5,5 milyar dolara geldi. 20 yıl önce 9 bin çalışanımız varken şu anda 81 bin çalışana ulaştık. 12. Kalkınma Planı'nda 2028 yılında bu hedefimiz 158 bin olacak ama amaç sayı olarak değil, doğru yetkinliklerle oraya doğru büyümek. 20 yıl önce 62 proje vardı, şu anda 850 yeni projemiz var."

Prof. Dr. Karataş, savunma sanayisinde 2024 yılı ihracat hedefinin 6,5-7 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da yeni akademik yılın tüm öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını diledi.

Sanayiyi güçlendiren ve sanayiden güç alan üniversite mottosuyla, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile sektör paydaşlarıyla işbirlikleri ve ortak projeler geliştirmeye önem verdiklerini belirten Çağlar, "Bu kapsamda ilk defa üniversitemiz tarafından uygulanan 'Sorun Çözüm Pazarı' etkinliklerimize otomotiv ve tekstil sektörleriyle başlamış bulunuyoruz. Şehrimizle bütünleşen bir üniversite olma hedefimizin yanı sıra ülkemizdeki tüm teknik üniversitelerin katıldığı, Teknik Üniversiteler Birliğinin kurulmasına öncülük ederek ilk toplantıya ev sahipliği yaptık. Teknik Üniversiteler Birliği olarak araştırma geliştirme, eğitim öğretim, toplumsal katkı ve kalite alanlarında güç birliği yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Program, Çağlar tarafından Karataş'a hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Osman Mesten, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTÜ'nün akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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