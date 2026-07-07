Savunmaya Saldırıya Tepki

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir avukatın mesleki faaliyetini yürüttüğü sırada kolluk görevlilerinin fiziksel müdahalesine maruz kaldığı iddiasına ilişkin, "Savunmaya yönelen her saldırı, hukuk devletine yönelmiş bir saldırıdır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, Nevşehir Barosu'na kayıtlı Avukat A.S.'nin Avanos ilçesinde hukuki yardım sunmak amacıyla gittiği iş yerinde kolluk görevlilerinin fiziksel müdahalesine maruz kaldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayın etkin ve bağımsız şekilde soruşturulması istendi.

Merkeziden yapılan açıklama şöyle:

"Nevşehir Barosu'na kayıtlı meslektaşımız Av. A.S, hukuki yardım sunmak amacıyla Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan müvekkiline ait işyerine gitmiştir. İşyeri ve olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarıyla da sabit olduğu üzere, mesleki faaliyetini yerine getirdiği sırada kolluk görevlilerinin fiziksel müdahalesine maruz kalmış, avukatlık görevinin ifası engellenmiş ve ters kelepçe uygulanarak gözaltına alınmaya çalışılmıştır."

Avukatlık faaliyetine yönelik her türlü fiziki müdahale, baskı ve engelleme yalnızca bir avukata değil; savunma hakkına, adil yargılanma hakkına ve hukuk devletine yönelmiş bir müdahaledir. Avukatın görevini serbestçe yerine getiremediği bir ortamda yurttaşların hak arama özgürlüğünden söz edilemez.

Ne yazık ki avukatlara yönelik hukuka aykırı müdahalelerin etkili şekilde soruşturulmaması ve cezasızlık algısının giderek güçlenmesi, benzer olayların tekrarına neden olmaktadır. Savunmaya yönelen saldırıların cezasız bırakılması ve etkin bir şekilde soruşturulmaması kabul edilemez.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak olayın etkin ve bağımsız bir şekilde soruşturulmasını, kamera kayıtlarının eksiksiz şekilde muhafaza edilmesini, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini bekliyoruz.

Bu vesileyle meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, savunmaya yönelen saldırıların son bulması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."