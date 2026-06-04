Sayan ve Al-Obaidly Medya Geleceğini Görüştü

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardmcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya gelerek yayıncılık teknolojilerindeki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri ile medya ekosisteminin geleceğini ele aldıklarını bildirdi.

Sayan, paylaşımında, "Sektörün tüm paydaşlarıyla güçlü iş birliklerimizi sürdürmeye, ülkemizin dijital vizyonuna değer katmaya devam edeceği" ifadelerini kullandı.