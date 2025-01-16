Saygun Dura\'nın \'Arada\' Sergisi Açıldı

Güncel

Fotoğraf sanatçısı Saygun Dura'nın "Arada" isimli sergisi başkentte sanatseverlerle buluştu.

CerModern'in Güney Hangar galerisinde açılan sergiye, çok sayıda sanatseverler katıldı.

Sergide AA muhabirine açıklamada bulunan Dura, meslek hayatındaki en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade ederek, inci kefalinin göçü üzerine bir çalışma yaptığını ve bu projeyle insan göçüne dikkati çekmek istediğini belirtti.

Sergide "göç" ve "hayvanların terk ettikleri bölgeler" üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Dura, "mikrobiyalit" olarak tanımladığı terk edilmiş alanlarla ilgili izlenimleriyle insan göçünü ilişkilendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Dura, fotoğraflarındaki figürlerin birbirini destekleyerek zamansız ve tekinsiz bir atmosfer yarattığını ve figürlerin serginin bütünsel anlatımına katkı sağladığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çektiği bir fotoğrafın "göç" temasını anlattığını belirten Dura, "Bu fotoğraf, insanların göçünü yansıtmak amacıyla yer alıyor. Diğer tarafta ise göç teknesinin batığını gösteren bir fotoğrafla insan göçüyle bağ kurmaya çalıştım." dedi.

CerModern ve İstanbul Concept işbirliğiyle düzenlenen sergi, 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.