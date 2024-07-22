Serbest paraşüt denemesinden çeşitli görüntüler
4.700 metreden kendinizi boşluğa bırakacak kadar cesur musunuz?
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Sayram Gölü'nde profesyonel eğitmenler serbest paraşütün sağladığı adrenalin patlamasını yaşamak isteyen turistlere rehberlik ediyor.
Serbest paraşüt, gölün ve etrafındaki dağların büyüleyici manzaralarını izleme imkanı sunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Sayram Gölü'nde Serbest Paraşüt Denemesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?