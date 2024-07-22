Sayram Gölü'nde Serbest Paraşüt Denemesi - Son Dakika
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Sayram Gölü'nde Serbest Paraşüt Denemesi

Sayram Gölü\'nde Serbest Paraşüt Denemesi

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Sayram Gölü'nde turistlere serbest paraşüt deneyimi sunuluyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen denemelerde, turistler 4.700 metreden kendilerini boşluğa bırakarak adrenalin patlaması yaşıyor. Sayram Gölü ve çevresindeki dağların büyüleyici manzaraları serbest paraşüt ile izlenebiliyor.

22.07.2024 13:25
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Serbest paraşüt denemesinden çeşitli görüntüler

4.700 metreden kendinizi boşluğa bırakacak kadar cesur musunuz?

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Sayram Gölü'nde profesyonel eğitmenler serbest paraşütün sağladığı adrenalin patlamasını yaşamak isteyen turistlere rehberlik ediyor.

Serbest paraşüt, gölün ve etrafındaki dağların büyüleyici manzaralarını izleme imkanı sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Uygur, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayram Gölü'nde Serbest Paraşüt Denemesi - Son Dakika

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