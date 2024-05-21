SBTÜ'de Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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SBTÜ'de Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı düzenlendi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliği öncülüğünde düzenlenen Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Fuarda, lise öğrencileri üniversiteler hakkında bilgilendirildi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, fuarın amacının Anadolu'daki gençlere tercihleri konusunda yardımcı olmak ve üniversiteleri tanıtmak olduğunu belirtti.

21.05.2024 16:38
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SBTÜ'de Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı düzenlendi

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliği öncülüğünde düzenlenen Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Üniversite yerleşkesinde kurulan stantları ziyaret eden lise öğrencileri, üniversiteler hakkında bilgilendirildi.

2021 yılında kurulan ve bünyesinde 16 üniversiteyi barındıran Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından organize edilen Üniversite Tanıtım Fuarı, Sivas'ta düzelendi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen fuarda, akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalar anlatıldı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite yerleşkesinde düzenlenen fuar, yüzlerce liseden öğrenci ziyaret ederek bilgiler aldı.

Fuar hakkında bilgiler veren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "İlk önce Kayseri'de başladı. Kayseri'den sonra diğer illere devam ettik. Sivas'ın çevresindeki illerde her bir üniversite ev sahipliği yapıyor. Bu dokuzuncu ildeki, dokuzuncu fuarımız. Buradaki amaç aslında 16 üniversite ile birlikte Anadolu'daki gençlere tercihleri konusunda yardımcı olmak, üniversiteleri tanıtmak. Kariyer planlarında neye ilgi duyduklarını tespitte yardımcı olarak kariyerlerini planlama anlamında yardımcı olmak buradaki fuarın temel fonksiyonlarından birisi. Aynı zamanda tüm üniversiteler burada. Farklı yönlerini avantajlı oldukları alanları, eğitim modelleri, öğrencilere sundukları imkanlardan bahsediyorlar" dedi.

Üniversitelerin ziyarete gelen lise öğrencilerine mesleki rehberlik yaptığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Kul, "Gelecekteki meslek seçimleri için aslında gerekli bilgileri burada almış oluyor öğrenciler. Ülkemizdeki en önemli varlıklarımız gençlerimiz. Yani nitelikli insan kaynağı ülkemiz için en değerli varlıklardır diye düşünüyoruz. Her ne kadar fabrikalar olabilir, savunma sanayinde güzel işler yapıyor olabiliriz ama buralarda çalışacak nitelikli teknik elemanlar, mühendisler, personellerin hepsi aslında ülkemizde en önemli varlıkları kaynağıdır diye düşünüyorum. Doğru alanlarda doğru mesleklere, doğru üniversitelere yönlendirerek öğrencilere bir hizmet veriyoruz. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Gençlerimize faydalı olmasını umut ederek bu fuarın organize ettik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Kul, Sivas, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SBTÜ'de Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SBTÜ'de Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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