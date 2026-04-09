SBTÜ, TEZMAKSAN ile Öğrencilere Staj Fırsatı Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SBTÜ, TEZMAKSAN ile Öğrencilere Staj Fırsatı Sağlayacak

SBTÜ, TEZMAKSAN ile Öğrencilere Staj Fırsatı Sağlayacak
09.04.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SBTÜ, TEZMAKSAN ile imzaladığı protokolle öğrencilerine sektörde staj yapma imkanı sunacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme vizyonu ve öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen İşyerinde Mesleki Eğitim kapsamında, TEZMAKSAN ile işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBTÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Zontul, TEZMAKSAN Makine Üretim Direktörü Ersin Aydıncak ve akademisyenler katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, SBTÜ'nün 7+1 eğitim modeli çerçevesinde öğrenciler, eğitimlerinin son döneminde uzun dönem staj imkanı elde ederek sektörde doğrudan deneyim kazanma fırsatı bulacak. Böylece öğrenciler, teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı elde ederken, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirilecek.

SBTÜ, uygulamalı eğitime verdiği önem ve güçlü üniversite-sanayi işbirlikleri ile öğrencilerini sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda mesleki yetkinlikler açısından da donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen protokol, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğini artırırken, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine de katkı sağlayacak.

Üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapılan törende, bu tür protokollerin hem öğrenciler hem de sektör açısından kazan-kazan modeli oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Bilim, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel SBTÜ, TEZMAKSAN ile Öğrencilere Staj Fırsatı Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:29:36. #7.13#
SON DAKİKA: SBTÜ, TEZMAKSAN ile Öğrencilere Staj Fırsatı Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.