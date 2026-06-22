SBÜ Adana Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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SBÜ Adana Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

SBÜ Adana Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
22.06.2026 20:11
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Adana Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde 71 öğrenci Hekimlik Andı'nı okudu, başarı belgeleri verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

DSİ Sami Kayhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin bu seviyeye ulaşmalarında anne ve babaların büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Toroslar, Taş Köprü, Büyük Saat ve Seyhan Nehri bu şehrin bir değeri. Hepimizin korunması yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında hepimizin ortak sorumluluğu var. Bununla birlikte şehirlerin aynı zamanda da eğitim ve öğretimde de değerleri var."

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil'in konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediyeleri verildi.

Yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından mezun olan 71 öğrenci Hekimlik Andı'nı okudu.

Törene, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel, öğrencilerle aileler katıldı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mustafa Yavuz, Kayhan, Sağlık, Eğitim, Güncel, Adana, Son Dakika

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