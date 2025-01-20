Scholz: ABD ile İlişkiler Hayati Öneme Sahip

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ABD ile istikrarlı bir ilişkiye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Başbakan Scholz, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, transatlantik ilişkilerin, Almanya ve Avrupa için son derece önemli olduğunu belirtti.

ABD'nin, Batı Almanya'da demokrasinin yerleşmesindeki rolüne vurgu yapan Scholz, "NATO da güvenliğimizin garantörüdür. Bu yüzden ABD ile istikrarlı ilişkilere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa'nın kendine olan güvenine işaret ederek, "Avrupa Birliği (AB) olarak kendi gücümüzü de inşa edebiliriz. 400 milyondan fazla Avrupalıdan oluşan bir topluluk olarak ekonomik ağırlığımız var. AB ülkeleri olarak güvenle hareket edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye Scholz, ABD başkanı seçilen Donald Trump ile iki kez telefonda görüştüğünü hatırlatarak, "Çok samimi ve güzel sohbetlerdi. Danışmanlarımız da birkaç kez görüştü. Yani yeni yönetimle sıfırdan başlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın, Grönland, Kanada ve Panama Kanalı'na yönelik sözlerine de değinen Scholz, sınırların zorla yerinden oynatılmaması gerektiğini kaydetti.