Scholz: Barış İçin Seçenekler Araştırılmalı - Son Dakika
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Scholz: Barış İçin Seçenekler Araştırılmalı

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için barış yollarının araştırılmasını vurguladı.

17.09.2024 15:16
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için seçeneklerin araştırılmasının gerektiğini vurgulayarak, savaşın sona ermesi için her an katkıda bulunabileceklerini kaydetti.

Kazakistan'ı ziyaret eden Scholz, başkent Astana'da yaptığı açıklamada, Almanya ile Kazakistan'ın çok kapsamlı bir ortaklığı bulunduğunu ifade etti.

Scholz, "Orta Asya giderek daha önemli hale geliyor. Avrupa'nın merkezindeki büyük bir ülke olan Almanya'nın, Orta Asya ülkeleri için hem ekonomik hem diğer konularda bir ortak olarak mevcut olması çok önemli." dedi.

Kazakistan'da çok önemli temaslarda bulunduğunu ifade eden Scholz, bu temasların, hem Kazakistan'ın geleceği hem de Almanya'nın ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başbakan Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için seçeneklerin araştırılmasının gereğini vurgulayarak, savaşın sona ermesi için her an katkıda bulunabileceklerini kaydetti.

Rusya'nın dahil olacağı çeşitli konferanslar düzenlenmesi konusunda görüş belirten Scholz, "Savaşı yalnızca başlatan değil, sürdüren de Rusya'dır ve Rusya'nın saldırganlığına son vermesiyle her an savaşın sona ermesine katkıda bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Scholz'ün, 3 günlük orta Asya ziyareti bugün sona erecek.

Kaynak: AA

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