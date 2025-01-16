Scholz'dan Merz'e Vatandaşlık Yasa Tepkisi - Son Dakika
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Scholz'dan Merz'e Vatandaşlık Yasa Tepkisi

Almanya Başbakanı Scholz, Merz'in çifte vatandaşlık yasasını değiştirme isteğine sert tepki gösterdi.

16.01.2025 20:16
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birlik partilerinin (CDU-CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz'in yeni vatandaşlık yasasını değiştirmek istemesine tepki gösterdi.

Olaf Scholz, yayınladığı video mesajda, Friedrich Merz'in, çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni vatandaşlık yasasını iktidara gelmeleri halinde değiştirmek istemesinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Bu durum bir geriye dönüş tehdididir. Bu yüzden açıkça söylüyorum, buna izin vermemeliyiz. Bizler burada uzun zamandır yaşayanlarla yeni gelenler olarak bölünmemeliyiz. Bölünme, bizim yolumuz olamaz ve olmamalıdır. Birliktelik bizim yolumuz olmalıdır." dedi.

Geçen yıl çifte vatandaşlığa imkan sağlayan yeni vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmiş olmasını büyük bir başarı olarak niteleyen Scholz, şunları ifade etti:

"Artık Alman vatandaşı olmak için mevcut vatandaşlıktan vazgeçmek gerekmiyor. Bu, somut olarak sosyal demokrat bir siyasetin başarısıdır. Bu benim için önemli çünkü göç geçmişine sahip insanlarla konuşan herkes bilir ki vatan kavramı çoğul olabilir. Elbette kalp, doğduğunuz yere bağlı kalır ama aynı zamanda yeni bir vatana da açık olur."

Scholz ayrıca, "Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve benim için tüm seçmenlerin çıkarlarını temsil etmek önemli bir mesele. Buna Türk kökenli olanlar da dahil." diye konuştu.

Almanya'nın bir göç ülkesi olduğu vurgulayan Scholz, "Ülkemizde her dört kişiden biri göç geçmişine sahiptir. Bu da 25 milyon kadın, erkek ve çocuk demektir. Bence, burada kalıcı olarak yaşayan, çalışan, iyi entegre olan ve dilimizi konuşan herkes bu ülkenin bir parçasıdır ve demokrasimize katılabilmelidir." dedi.

SPD milletvekili Macit Karaahmetoğlu'nu örnek gösteren Olaf Scholz, Karaahmetoğlu gibi SPD ile Türk-Alman toplumu arasındaki işbirliği için başarıyla mücadele eden milletvekillerinin olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Almanya'da ana muhalefetteki Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, bir hafta önce Alman medyasına yaptığı açıklamada, ülkede Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasayı değiştirmek istediğini söylemişti.

Yasa Haziran 2024'te yürürlüğe girmişti

Almanya'da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024'te yürürlüğe girmişti.

Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilmiş, belirli şartları yerine getirenler için bu süre 3 yıla kadar düşürülmüştü.

Almanya'da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilmesine olanak sağlanmıştı.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz'dan Merz'e Vatandaşlık Yasa Tepkisi - Son Dakika

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