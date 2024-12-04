Scholz'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Konusuna Red - Son Dakika
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Scholz'dan Ukrayna'ya Asker Gönderme Konusuna Red

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya asker göndermeye karşı olduğunu belirtti ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

04.12.2024 18:46
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, mevcut durumda Alman askeri birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı olduğunu söyledi.

Scholz, Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hür Demokrat Partili bir milletvekilinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un barış misyonu için Ukrayna'ya Alman askerlerinin gönderebileceğini gündeme getirdiğini hatırlatması üzerine Scholz, Baerbock'un böyle bir açıklama yapmadığını, ancak kendisine çok sonrası için barış döneminde ne olabileceğinin sorulduğunu belirterek, "Aslında (Baerbock) evet veya hayır dememeye çalıştı. Çünkü ateşkes ve barış durumunda ne olacağı konusunda şimdi spekülasyon yapmak uygun değildir." dedi.

Scholz, Ukrayna'daki savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Mevcut durumda Ukrayna'ya Alman askerlerini ve birlikleri göndermeyi uygun görmüyorum. Her zaman bunu net söyledim ve bu böyle kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzelerinin sağlanmasına da karşı çıkarak mevcut durumda soğukkanlı davranılması gerektiğini söyledi.

İki gün önce Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Scholz, "Hepimizin Ukrayna'nın yanında olmaya devam ettiğimizin, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde onu desteklediğimizin bilinmesi önemlidir." diye konuştu.

Scholz, Avrupa'da Ukrayna'ya en fazla askeri yardım yapanın ülkesi olduğunu vurgulayarak, "En çok destek veren ülke olsanız da bir yerde talep edilen her şeyi yapmak zorunda değilsiniz." ifadesini kullandı.

Savaşın tırmanmaması için her şeyi yapacağını belirten Scholz, Almanya'nın sağladığı "tehlikeli silahlarla Rusya'nın iç bölgelerine ateş edilmesine izin vermeyeceklerini" yineledi.

İsrail'e mühimmat sağlanması

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Milletvekili Alexander Dobrindt de Scholz'un 10 Ekim'de İsrail'e mühimmat sağlamaya hazır olduğunu ve "biz silah sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandığını anımsatarak, "Geçen hafta İsrail'de Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğümde bana piyadeler ve tanklar için talep edilen mühimmatın teslim edilmediği söylendi. Bu teslimatları kim engelliyor? Sosyal Demokrat Parti (SPD) mi, Yeşiller mi yoksa şahsen siz mi Sayın Şansölye?" diye sordu.

Başbakan Scholz da milletvekilinin alıntıladığı cümleyi burada tekrar edebileceğini belirterek, "Tam da öyledir. İsrail'e birçok teslimat yapılmasını sağlayan bir dizi kararlar aldık. Geçmişte silah teslim ettik, gelecekte de yapacağız. Bu konuda da alınmış bir karar var. Bu soruları sormanıza gerek kalmaması için teslimat gerçekleştiğinde sizi bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

Bu ay içinde Meclis'ten güven oyu isteyeceğini, bunun da Meclis'in feshedilmesine ve muhtemelen şubat sonunda erken seçimlerin yapılmasına yol açacağını ifade eden Scholz, bu süre içinde geçmesi gereken yasa tasarıları bulunduğunu anlattı.

Scholz, Meclis'in bu yasa tasarılarına destek vermesini talep etti.

Kaynak: AA

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