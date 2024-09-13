Scholz ve Tusk'tan Sınır Kontrolleri Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Scholz ve Tusk'tan Sınır Kontrolleri Görüşmesi

Almanya ve Polonya liderleri, düzensiz göçle mücadelede sınır kontrollerini görüştü.

13.09.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Almanya'nın kara sınırlarındaki kontrol kararını görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şansölye Scholz, Polonya Başbakanı Tusk ile telefonda görüştü.

İkili, görüşmede, Alman hükümeti tarafından başlatılan göç politikası tedbirleri kapsamında kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlaması kararı ve Avrupa hukuk düzeni çerçevesinde düzensiz göçün azaltılmasına yönelik konuları ele aldı.

Düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin zorluklarla ancak birlikte mücadele edilebileceğini vurgulayan Scholz ve Tusk, Avrupalı ortaklar arasında yakın işbirliğinin elzem olduğu konusunda mutabık kaldı.

Her iki lider ayrıca, özellikle Belarus'un göçmenleri araçsallaştırılması karşısında, Avrupa'nın dış sınırlarının korunmasının güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Almanya'nın düzensiz göçü engellemek amacıyla tüm kara sınırlarında polis kontrolü başlatacağını açıklamasının ardından Polonya buna tepki vermişti.

Polonya Başbakanı Tusk, Almanya'nın düzensiz göçün sınırlandırılması için kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlaması kararının "kabul edilmez" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Tusk, Olaf Scholz, Güvenlik, Politika, Polonya, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz ve Tusk'tan Sınır Kontrolleri Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 03:27:01. #1.11#
SON DAKİKA: Scholz ve Tusk'tan Sınır Kontrolleri Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement