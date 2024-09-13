Scholz ve Tusk'tan Sınır Kontrolleri Görüşmesi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Almanya'nın kara sınırlarındaki kontrol kararını görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şansölye Scholz, Polonya Başbakanı Tusk ile telefonda görüştü.

İkili, görüşmede, Alman hükümeti tarafından başlatılan göç politikası tedbirleri kapsamında kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlaması kararı ve Avrupa hukuk düzeni çerçevesinde düzensiz göçün azaltılmasına yönelik konuları ele aldı.

Düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin zorluklarla ancak birlikte mücadele edilebileceğini vurgulayan Scholz ve Tusk, Avrupalı ortaklar arasında yakın işbirliğinin elzem olduğu konusunda mutabık kaldı.

Her iki lider ayrıca, özellikle Belarus'un göçmenleri araçsallaştırılması karşısında, Avrupa'nın dış sınırlarının korunmasının güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Almanya'nın düzensiz göçü engellemek amacıyla tüm kara sınırlarında polis kontrolü başlatacağını açıklamasının ardından Polonya buna tepki vermişti.

Polonya Başbakanı Tusk, Almanya'nın düzensiz göçün sınırlandırılması için kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlaması kararının "kabul edilmez" olduğunu ifade etmişti.