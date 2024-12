Schwandorf'ta ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

Güncel

Haber: İlhan Baba

Almanya'nın Schwandorf kentinde, 17 Aralık 1988 tarihinde aşırı sağcı Josef Seller'in kundakladığı evde hayatını kaybeden Fatma Can (44), Osman Can (50), oğulları Mehmet Can (12) ve Alman vatandaşı Jürgen Hübner (47) için bir anma töreni düzenlendi. Olayın yaşandığı "Habermeier Haus" adlı binanın önünde saygı duruşuyla başlayan anma törenine Nürnberg konsolosu İrem Şahin Chalupka, Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Can Ailesi'nin yakınları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri törende hazır bulundu. Duaların ardından binanın duvarındaki anıta çiçekler bırakıldı.

"Irkçı saldırılar son bulmalı"

Nürnberg konsolosu İrem Şahin Chalupka konuşmasında, Schwandorf'taki kundaklama olayının Almanya'da ilk ırkçı saldırı olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatarak, "36 yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden masum Türk ve Alman vatandaşlarımızı yad etmek için buradayız. İnsanlıktan nasibini almamış bir Neonazi tarafından kundaklama sonucu yanarak can veren Osman, Fatma ve Mehmet Can ile Jürgen Hübner'e Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Chalupka, ırkçı saldırıların Schwandorf ile sınırlı kalmadığını belirterek, Mölln ve Solingen kundaklamaları ile NSU terör örgütünün cinayetlerini hatırlattı. Aşırı sağcı saldırıların endişe verici olduğuna dikkati çekerek, çok kültürlülüğün tehdit değil, bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Chalupka, "Bir arada yaşamı tehdit eden her türlü girişime karşı birlikte, kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Schwandorf Belediyesinin bu acıyı unutturmamak adına aldığı karar, dayanışma ve birlik mesajı açısından önemlidir" diye konuştu.

"Toplumumuzda ırkçılığa yer yok"

Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller ise konuşmasında, saldırıda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, "Bu korkunç geceyi halen derinden yaşıyoruz. Toplumumuzda ırkçılığa ve nefret söylemine yer yok. Haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz" dedi. Feller, kurbanların kızları Leyla Kellecioğlu'nun Schwandorf'u terk etmemesinin dayanışma açısından önemine işaret etti.

Saldırıdan sağ kurtulan Can Ailesi'nin kızları Leyla Kellecioğlu da katilin serbest bırakılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve "Babam, annem ve kardeşimle yaşadığım bu şehirde dolaşırken, ailemin katilini görmek beni çok üzüyor. Fail sadece 12.5 yıl hafif bir hapis cezasıyla kurtulması adaletsizliğin başka bir yüzü. 36 yıldır acımız dinmedi" ifadesini kullandı.