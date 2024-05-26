Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılında KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi - Son Dakika
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Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılında KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi

Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılında KüçükÇiftlik Park\'ta konser verdi

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, Love at First Sting albümlerinin 40. yılı dolayısıyla ikinci kez KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. Konserde grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı ve solist Klaus Meine'ye doğum günü sürprizi yapıldı.

26.05.2024 15:12
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Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenledikleri turne kapsamında ikinci kez KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Epifoni organizasyonu, Yüzdeyüz Müzik katkıları ve Star TV medya sponsorluğunda gerçekleştirilen program kapsamında 8 yıl aradan sonra 23 Mayıs'ta hayranlarıyla buluşan grup, ikinci kez sahneye çıktı.

Gördükleri ilgi karşısında çok mutlu olduklarını dile getiren ekip, "Coming Home" şarkısıyla başlayan konserde "Send Me An Angel", "Wind of Change", "Still Loving You"nun arasında bulunduğu eserlerini seslendirdi.

Öte yandan İstanbul'da iki konserde de 25 binden fazla müzikseverle buluşan grubun solisti Klaus Meine'ye konser sonrası doğum günü sürprizi yapıldı.

Kaynak: AA

Doğum Günü, Sting, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılında KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi - Son Dakika

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