SDD Genel Başkanı Doğan\'dan Beşikçioğlu açıklaması: Yargı süreci adil ve şeffaf yürütülmeli

(ANKARA) - Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Başkanı Sami Doğan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Halkın oylarıyla göreve gelmiş yerel yöneticiler hakkında yürütülen adli işlemler, onları seçen vatandaşların demokratik iradesini de doğrudan etkilemektedir" açıklamasını yaptı.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Başkanı Sami Doğan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğan, Beşikçioğlu hakkındaki yargı sürecinin adil yargılanma hakkı gözetilerek, şeffaflık ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Doğan'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Adaletin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün eksiksiz işletildiği bir Türkiye istiyoruz.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında verilen tutuklama kararı, yalnızca bir kişiyle sınırlı olmayan; hukuk devleti, demokrasi ve halkın iradesine duyulan güven açısından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir gelişmedir.

Hukuk devletinin temel ilkesi, herkesin hukuk önünde eşit olması ve yargı süreçlerinin bağımsız, tarafsız, şeffaf ve adil biçimde yürütülmesidir. Suç isnadı altında bulunan herkes gibi, seçilmiş kamu görevlileri de masumiyet karinesinden yararlanma hakkına sahiptir. Yargılama süreci tamamlanmadan kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesi ya da özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarının zorunlu olup olmadığı, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde titizlikle değerlendirilmelidir.

Halkın oylarıyla göreve gelmiş yerel yöneticiler hakkında yürütülen adli işlemler, yalnızca ilgili kişileri değil, aynı zamanda onları seçen vatandaşların demokratik iradesini de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, tutuklama gibi istisnai koruma tedbirlerinin ancak gerçekten zorunlu olduğu durumlarda uygulanması; yargı süreçlerinin ise hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde objektif, bağımsız ve evrensel hukuk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Demokratik bir toplumda hukuka duyulan güvenin korunması, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin en küçük tereddüdün dahi ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Adalet, yalnızca tecelli etmeli değil, aynı zamanda toplum nezdinde tecelli ettiği konusunda güven vermelidir. Bu güvenin zedelenmesi, hukuk devletine ve demokratik kurumlara olan inancı da olumsuz etkileyecektir.

Bizler; hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, demokratik değerleri ve halkın iradesine saygıyı savunmaya devam edeceğiz. Yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk kuralları ve evrensel adalet ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini; tüm kişi ve kurumlar açısından eşit, tarafsız ve adil bir yaklaşımın benimsenmesini bekliyoruz.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yürütülen sürecin de adil yargılanma hakkı gözetilerek, şeffaflık ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sonuçlandırılması en büyük temennimizdir.

Adaletin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün herkes için eksiksiz işletildiği bir Türkiye, ortak geleceğimizin en önemli güvencesidir."