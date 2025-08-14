Seben Gölü'nde İnekler Adacıkları Keşfetti

Bolu'da sulama projesi kapsamında yapılan boşaltımın ardından Seben Gölü'nde ortaya çıkan adacıklar, ineklerin otlağına dönüştü.

Seben ilçesindeki gölün çevresinde yer alan yaylalardaki hayvanlar göl kenarında otluyor. Su ihtiyaçlarını da gölden karşılayan inekler, zaman zaman suyun içine girerek serinliyor.

Gölün çevresindeki otların sıcak hava nedeniyle kurumasıyla taze ot arayan inekler, gölün içinde ortaya çıkan adalardaki yeşillik alanları keşfetti.

Suyun sığlaştığı bölgeden yürüyerek kıyıdan metrelerce uzaklıktaki adalara giden inekler, hem serinliyor hem de adadaki taze otları yiyerek karınlarını doyuruyor.

Seben Gölü içinde oluşan adalar ve ineklerin burada otlaması havadan görüntülendi.

Göl kenarında Dedeler köyü Güneşler Mahallesi Yaylası'nın sakinlerinden 60 yaşındaki Ayşe Bülbül, AA muhabirine, hayvancılıkla geçindikleri için yaylaya çıktıklarını anlattı.

Kendisinin 4 buzağısı, komşularının ise inekleri, keçileri ve koyunları olduğunu aktaran Bülbül, "İnekler öğle sıcağında göle giriyor, akşam olunca eve geliyor. Adada da yeşil otlar var. Onları görüp karşıya geçiyorlar." dedi.