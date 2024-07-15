Şebinkarahisar'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Şebinkarahisar'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde akşam üzeri başlayan sağanak yağış, 20 dakika boyunca etkisini sürdürdü. Yağış sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri suyu tahliye etmek için çaba sarf etti. Aynı zamanda Atatürk Caddesi'nde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Şebinkarahisar-Giresun kara yolunda ise Tamzara mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Yolun kapanması üzerine Karayolları ekipleri 30 dakikalık bir çalışma sonucunda yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı. Şebinkarahisar Belediyesi ekipleri ise yağışın neden olduğu hasarları gidermek için çalışmalara başladı.

15.07.2024 19:01
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede akşam üzeri başlayan ve 20 dakika süren yağış sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı.

İş yeri sahipleri, dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Atatürk Caddesi'nde oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Şebinkarahisar Belediyesi ekipleri, yağışın yol açtığı hasarları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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