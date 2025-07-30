Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giresun Caddesi'nde seyreden S.K. (17) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yamaçtan devrilerek Şebinkarahisar Küçük Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanda durdu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Şebinkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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