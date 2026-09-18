Sebte'de plajlarda kalan 3 binden fazla göçmen 1700 kişilik kampa taşındı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin toplu şekilde kente girmesiyle başlayan kaos ve bölgedeki istikrarsızlık devam ediyor.

Büyük çoğunluğu Faslı olan düzensiz göçmenlerin yüzde 90'dan fazlasının Fas'a geri dönmesine rağmen Sebte'de kalan 3 binden fazla kişiye çözüm bulmaya çalışan iktidardaki azınlık sol koalisyon hükümeti, bu zamana kadar plajlarda sabahlayan göçmenlerin barınma ihtiyacı için 1700 kişilik kamp yaptırdı.

Sebte'deki Trampolin ve Benitez plajlarında bulunan göçmenler, saat 06.30 civarında polis eşliğinde yürüyerek kamp alanına taşındı.

Nakil sırasında yetkililerin, koşmaya başlayan düzensiz göçmenleri kontrol altına almaya çalıştığı ilk anlarda kaos ve gerginlik yaşandığı görüldü.

Yeni kamp alanının mevcut düzensiz göçmenlerin tamamını ağırlamak için yeterli kapasiteye sahip olmamasından dolayı kalabalık bir grubun yine sokakta kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Sebte'deki İspanyol milliyetçisi gruplar da düzensiz göçmenlere ve hükümete karşı gösterilerini sürdürüyor.

Polis sendikalarından hükümete eleştiri

Diğer yandan sağ görüşlü siyasi partilere yakın olan iki polis sendikasının (SUP ve Jupol) düzensiz göçmenlere yönelik politikası nedeniyle hükümete eleştirileri devam ediyor.

Hükümetin yaptırdığı liman yakınlarındaki göçmen barınma kampına karşı SUP'un acil durdurma başvurusu Ulusal Mahkeme tarafından reddedildi.

Jupol Genel Sekreteri Aaron Rivero da basına yaptığı açıklamada, gerekli güvenlik koşullarının sağlanmadığını iddia ederek, hükümeti öngörüsüzlükle ve operasyonu plansız bir şekilde yürütmekle suçladı.

Siyasi gerginlik

Bu arada Sebte'de devam eden kargaşa siyasi partiler arasında da ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, hükümeti kamu düzenini sağlayamamakla suçlarken, aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da düzensiz göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesi çağrısını yineledi.

Abascal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde plajlardan kamp alanına doğru koşan göçmenlere yönelik alaylı bir ifadeyle "Koşun ama en kısa zamanda buradan ayrılmak için koşun." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet kanadından eleştirilere cevap veren Adalet Bakanı Felix Bolanos ise "aşırı sağın ve PP'nin Sebte'deki krizinin çözümüne çomak soktuğunu, sorumlu hareket etmediğini" belirtti.

Real Madrid yönetimi Sebte'yi ziyaret etti

Sebte'de yaşananlara karşı, İspanya'daki sağ partilere yakın bir tavır ortaya koyan Real Madrid yönetimi de Başkan Florentino Perez, kulübün Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Emilio Butragueno ve onursal başkan Jose Martinez Sanchez ile bugün Sebte'ye gitti.

Burada, PP'den olan Sebte özerk yönetim başkanı Juan Jesus Vivas tarafından karşılanan Real Madrid yönetimi, bölge halkına verdiği desteği yineledi.

Real Madrid kulübü, 15 Eylül'de oynanan deplasmandaki Elche maçı öncesinde sahaya çıkan tüm futbolcularına, üzerlerinde "Hepimiz Sebteliyiz" yazılı bir tişört giydirmiş ancak "siyasi bir tavır sergilememek" isteyen Kylian Mbappe, Vinicius, İbrahima Konate tişörtlerini yarıya kadar katlayarak bu eyleme destek vermemişti.

Ülkede tartışmalara ve üç futbolcuya yönelik tepkilere yol açan olay sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapma ihtiyacı duyan Fransız futbolcu Mbappe, "iki grup (düzensiz göçmenler ve Sebteliler) arasında bir seçim yapmak ya da yaşanan acılar konusunda bir ayrım gözetmek istemediği için kulübünün bu girişimine katılmadığını, Sebteliler ile tam dayanışma içinde olduğunu ama aynı zamanda hayatını kaybeden veya büyük zorluklar yaşayan göçmenleri de anmak istediğini" belirtmişti.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.