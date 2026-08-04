Sebte'deki Düzensiz Göçmen Krizi - Son Dakika
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Sebte'deki Düzensiz Göçmen Krizi

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İspanya İçişleri Bakanı, 72 bin göçmenden 70 bininin Sebte'den döndüğünü açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta)'ya giriş yapan yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının Sebte'yi terk ettiğini açıkladı.

Marlaska, Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları olağanüstü toplantısının ardından Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sebte'ye giriş yapan yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğünü belirten Marlaska, İspanya sınırları içinde kalanların durumuyla ilgilendiklerini, gerektiği takdirde göçmenlerin iade edileceğini ifade etti.

Marlaska, Sebte'ye geçiş sürecinde 75 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha önce yerel basındaki haberlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 88 olduğu belirtilmişti.

AB içişleri bakanlarının, İspanya'nın Sebte'deki düzensiz göçmen krizine yanıt vermesini takdir ettiğini ve çevrim içi dezenformasyonun ele alınması konusunda hemfikir olduğunu aktaran Marlaska, sosyal medyada dolaşıma giren yanlış bilgilerin toplu geçişleri artırdığını ve bunun insanların hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Öte yandan, El Pais gazetesine açıklama yapan İspanya polisi, Sebte'ye giriş yapmaya çalışırken 44 göçmenin kaybolduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sebte'deki Düzensiz Göçmen Krizi - Son Dakika

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