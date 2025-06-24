Sebze Üretimi İçin İnceleme

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sebze üretimi alanları incelendi.

İlçede sebze üretimi gerçekleştirilen alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve teknik personel tarafından incelemede bulunuldu.

İncelemede üreticilere ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanımı, ilaçlama sonrası hasat aralığına dikkat edilmesi, bilinçli tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Emre Kapar, yaptığı açıklamada, "Hedefimiz bereketli, sağlıklı ve güvenilir ürünlerle hem üreticimizin hem tüketicimizin kazanmasıdır. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu dileriz." dedi.