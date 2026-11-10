SEC'in 2026 mali yılındaki yaptırım işlemi sayısı yüzde 24 azalarak 348 oldu - Son Dakika
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SEC'in 2026 mali yılındaki yaptırım işlemi sayısı yüzde 24 azalarak 348 oldu

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SEC, 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 döneminde başlattığı yaptırım işlemi sayısının yüzde 24 azalarak 348'e gerilediğini bildirdi. Komisyon yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yaptırım kararı verirken 250 binden fazla mağdur yatırımcıya yaklaşık 731 milyon dolar iade etti.

NEW ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), 2026 mali yılında başlattığı yaptırım işlemi sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 24 azalarak 348'e geriledi.

SEC, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona eren 2026 mali yılına ilişkin yaptırım sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Komisyon 2026 mali yılında 235'i bağımsız dava ve 113'ü "takip eden" idari işlem olmak üzere toplam 348 yaptırım işlemi başlattı.

SEC'in bu dönemde başlattığı yaptırım işlemi sayısı yüzde 24 azaldı. Komisyon, 2025 mali yılında 456 yaptırım işlemi başlatmıştı.

???????Komisyon, 752 milyon doları haksız kazancın iadesi ve dava öncesi faizden, 343 milyon doları idari para cezalarından oluşan yaklaşık 1,1 milyar dolarlık parasal yaptırım kararı verdi.

SEC, mağdur olan 250 binden fazla yatırımcıya yaklaşık 731 milyon dolar iade etti.

Komisyon, 2025 mali yılında, büyük ölçüde 2009'da açılan bir saadet zinciri davasına ilişkin verilen nihai kararın etkisiyle, toplam 17,9 milyar dolarlık para cezası ve diğer yaptırımları uygulamıştı.

"Yaptırım eylemleri, faaliyetin tek göstergesi değil"

SEC Başkanı Paul Atkins, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaptırım eylemleri ve mali çözüm yollarının faaliyetin önemli göstergelerinden olduğunu ancak bunların tek veya en belirleyici ölçütler olmadığını ifade etti.

Komisyon, dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu, içeriden bilgiye dayalı işlem, yetkili mercilerin ihmalleri ve suistimalleri ile açıklamaların ve mali raporlamaların bütünlüğünü tehlikeye atan ihlaller gibi federal menkul kıymetler yasalarının ihlallerine karşı harekete geçiyor.

Ocak 2025'te SEC'in yönetimini devralan Cumhuriyetçi liderler, aşırı ağır yaptırımların ticari faaliyetleri sekteye uğrattığını, halka açık şirketler söz konusu olduğunda hissedarları cezalandırdığını savunuyor.

Komisyonun yaptırım faaliyetlerindeki gerilemenin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde SEC'in yaptırım uygulamaktan kaçındığına yönelik endişeleri desteklediği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: SEC'in 2026 mali yılındaki yaptırım işlemi sayısı yüzde 24 azalarak 348 oldu - Son Dakika
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