Seda Sayan Manavgat'ta Hayranlarıyla Buluştu
Şarkıcı Seda Sayan, Manavgat'ta düzenlediği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Şarkıcı Seda Sayan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahne aldı.
Victory Be Mine Hotel'de hayranlarıyla buluşan Sayan, sevilen şarkılarının yanı sıra istek parçaları seslendirdi.
Sayan, yaklaşık 1,5 saat süren konserinde yoğun alkış aldı.
Manavgat Side Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Seda Sayan'a teşekkür ederek çiçek verdi.
Kaynak: AA
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