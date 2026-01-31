Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti

Yalova'da aralık ayında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polisler arasında çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olmuş, 8 polis ve bir bekçi ise yaralanmıştı. Çatışmada şehit düşen polislerimizden birisi de Turgut Külünk idi.

ŞEHİDİN AİLESİNE SEDAT PEKER EV HEDİYE ETTİ

Külünk'ün ailesine dikkat çeken bir yardım geldi. Dubai'de olduğu bilinen firari suç örgütü lideri Sedat Peker, şehit Külünk'ün ailesine ev hediye etti.

"KIZI YÜKSEK LİSANS GÖRÜYORDU"

Şehidin annesi Kevser Külünk, oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra şunları söylemişti: "İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu.