Seddar Yavuz Malatya Valiliği'ne atandı - Son Dakika
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Seddar Yavuz Malatya Valiliği'ne atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Seddar Yavuz, görevine başladı. Valilik önünde düzenlenen törende Vali Yavuz, polis tören mangasını selamladı. Yavuz, Malatya'da meydana gelen depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalışacağını belirtti. Ayrıca, işbirliği ve koordinasyon içerisinde şehrin acil sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade etti.

19.07.2024 12:49
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Seddar Yavuz, görevine başladı.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Yavuz, polis tören mangasını selamladı.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu törende Yavuz, katılımcılarla selamlaştı.

Makamına geçen Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin en önemli, kadim şehirlerinden Malatya'da göreve başladığını belirterek, tüm Malatyalılara sevgi ve saygılarını sunduğunu söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar gören Malatya'da depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için bütün gücüyle çalışacağını kaydeden Yavuz, "Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hep birlikte işbirliği içerisinde, ortak aklı ve istişare kültürünü hakim kılarak bu şehrin acil sorunlarına çözüm bulma gayreti içinde olacağız." dedi.

Vatandaşların devlete ve kendilerine güvenmeye devam etmesini isteyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Hepinizin bildiği gibi 11 ilde, yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın etkilendiği yüzyılın afetini yaşadık. Ben de depremin ilk günlerinden itibaren Kahramanmaraş'ta çalıştım. Dolayısıyla ilk gün yaşananlardan, 2 ay içerisinde yaşananlara kadar bizzat şahit oldum. Dolayısıyla 35 yıllık mülki idare amirliği mesleğimde yaklaşık beşinci il valiliğim benim ve 35 yıl içerisinde edindiğim tecrübelerimi bilgi ve birikimimi işbirliği halinde bu şehre yansıtmak istiyorum. Elbette işbirliği ve koordinasyonun, ortak aklın bir kez daha altını çizmek istiyorum."

Yavuz, böyle felaketlerde fedakarlık yapmadan sorunların altından kalkmanın mümkün olmadığını dile getirerek hem kamu kurum ve kuruluşları hem de vatandaşlar açısından fedakarlıkların yapıldığını belirtti.

Vatandaşların her sorununu kendi sorunu olarak göreceğini vurgulayan Yavuz, "Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışacağız. Bu şehirde her zaman olduğu gibi, her yerde yaptığımız gibi kimsesizlerin kimi olmayı asla ihmal etmeyeceğiz. ve bu işi yaparken hep beraber yapacağız. Sadece bir kişiden değil, şehrin tüm aktörlerinden, sokaktaki vatandaşından en üst tepedeki insanına kadar herkesle işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu şehri yöneteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seddar Yavuz Malatya Valiliği'ne atandı - Son Dakika

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