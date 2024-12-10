Sednaya'da Bekleyiş: Umut ve Hüsran

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Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi önüne binlerce kişi akın ederken, bazılarının umutlu bekleyişi hüsranla sonuçlandı, bazıları ise yıllar sonra yakınlarıyla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Rejimin devrilmesinin ardından hapishanelerdeki tutsakların serbest bırakılacağı haberi üzerine aileler, Sedyana Hapishanesi önüne gelmeye başladı.

Tutsakların salıverilmesinin ardından hapishanenin gizli bölmelerinde de binlerce kişinin tutulduğu haberleri, ailelere umut oldu. Tutsakların serbest bırakılmasıyla aileler sevinç yaşarken, bazı ailelerin de bekleyişi hüsranla sonuçlandı.

AA muhabirleri, Sednaya'nın önünde heyecanla yakınlarına kavuşmayı bekleyen Suriyelilere dün mikrofon tuttu.

İdlib'in Han Şeyhun ilçesinden Memun Ebu Ömer, 2013'te alıkonulan kardeşinden iyi bir haber almak için Şam'a geldiğini söyledi.

Ebu Ömer, "Kardeşim 2013'ten bu yana tutuklu. Bu zalim (Beşşar Esed), onu nerede sakladı bilmiyoruz. Şu ana kadar göremedik. 2 gündür buradayım, hala haber alamadım. Yeni hükümet inşallah bu hapishaneyi yok eder ve yer yüzünden siler." dedi.

"Umudumuzu kaybetmedik"

Üsama Beşir, yıllardır haber alamadığı 3 kardeşine kavuşma umuduyla başkente geldiğini kaydederek, "Onlarla ilgili bir haber alamadık. Şu an neredeler, neler yapıyorlar bilgim yok. Suriye'de yaşananlarla hiçbir ilgileri yoktu. Yaşıyorlar mı onu da bilmiyoruz." diye konuştu.

Beşir, "İnşallah buradadırlar ve kurtulurlar, umudumuzu kaybetmedik. İnşallah tüm mahkumlar serbest kalır ve ailelerine kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

"Biz terörist değiliz"

Humuslu Halid Mahmud Hamza, 2012'de alıkonulan oğlundan güzel haber alma ümidiyle hapishane önünde 2 gündür uyumadan nöbet tuttuğunu söyledi.

Hamza, "Durumunu takip etmeye çalıştık ama bir sonuç alamadık. Sednaya'ya getirildiğini öğrendik. Ziyaret etmek istedik ancak bizi uyardılar, 'Eğer ziyaret talebi oluşturursanız onu ölü olarak teslim alırsınız.' dediler. Onu ziyaret etmeye cesaret edemedik. Çocuklarımızı istiyoruz, buradaki herkes çocuklarını istiyor. Allah'tan başka kimseden bir şey istemeyiz. Biz terörist değiliz." görüşlerini paylaştı.

"Çocuklarımızı istiyoruz"

İyad Mercan, 2020'de alıkonulan kardeşini bir kez ziyaret edebildiğini sonra da kendisini görmediğini anlatarak, "Kardeşim buradan kurtulanlar arasında yok henüz. Bu yüzden buradayım daha." dedi.

Mercan, şunları kaydetti:

"Bu sürede neler yaşadı bilemiyoruz. Yeni hükümetten bu çalışmalara destek vermelerini bekliyoruz. Hapishaneden sorumlu olanları bulup içeriye giriş yollarının tespit edilmesi lazım. Çocuklarımızı istiyoruz. On binlerce aile var dışarda. Hepsi çocukları ve yakınları için burada."

"2011'den beri burada, akıbeti hakkında bir şey bilmiyoruz"

Deralı Üdey Hamza da oğlunu beklediğini belirterek, "2011'den beri burada, akıbeti hakkında bir şey bilmiyoruz. Ziyaret bile edemedik. Öldüğü haberini almıştık ama buradayız, başına ne geldi bilmiyoruz. İnşallah ölüm haberi yalandır. (Rejimin firar eden hapishane yetkilileri) Gelsin hapishaneyi açsınlar, hepimiz buradayız, evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.