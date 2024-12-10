Sednaya Hapishanesi'nde Ölüm Makinaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sednaya Hapishanesi'nde Ölüm Makinaları

Esad rejiminin 'ölüm kampı' Sednaya Hapishanesi'nde cansız bedenleri ezmek için pres makineleri görüntülendi.

10.12.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Esad rejiminin "ölüm kampı" Sednaya Hapishanesi'ndeki pres makinaları görüntülendi

ŞAM - Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki cansız bedenleri ezmek için kullanılan pres makinaları görüntülendi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde Suriyeliler yakınlarını aramaya devam ediyor. Aileler, hapishanedeki kayıtlara bakarak umutla yakınlarını bulmaya çalışıyor. İşkence merkezi olarak nitelendirilen hapishanede, mahkumların cansız bedenlerini ezmek için kullanılan pres makinaları görüntülendi.

"Esad burada çok insan öldürdü ve zulüm yaptı"

Muhalif gruba bağlı askerlerden Ahmet Elabdu, hapishanenin 3 kat yerin altında ve 3 kat yerin üstünde olduğunu belirterek "Burası Sednaya Hapishanesi. Esad burada çok insan öldürdü ve zulüm yaptı. Biz hapisten bir sürü insan çıkardık. Biz İdlib'den geldik, bazı insanlar yakınlarını aramak için Deyrizor'dan geldi. Her yerden insan geliyor. Toprağın altında insanlar olduğunu biliyoruz ama görmedik. Hapishanenin 3 kat altında var, 3 kat üstünde var" dedi.

Esad'ın ölüm kampı

Başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sednaya Hapishanesi'nin toplam alanının yaklaşık 1.4 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Hapishane 10-20 bin tutukluyu barındırabilecek kapasitede iki ana binadan oluşuyor. Beyaz binada, cinayet, hırsızlık, yolsuzluk veya askerlikten kaçma gibi suçlar nedeniyle tutuklanan askeri personel bulunurken, kırmızı binada ise siyasi görüşleri ve faaliyetleri ile hapsedilen siviller ve askeri personel tutuluyordu.

İnsan hakları grupları ve mağdurlar, Sednaya'yı özellikle 2010 yılında başlayan ve bölgeyi etkisi altına alan "Arap Baharı" protestolarının ardından Esad rejiminin tüm vahşetini sergilediği bir "ölüm kampı" olarak tanımlıyor. Halkın siyasi reformlar ve Esad ailesinin otokratik yönetiminin sona ermesini talep etmeye başladığı 2011 yılında ülke geneline yayılan protestoların ardından başlayan gözaltı işlemleri, işkence ve infazlar için ilk adres "Sednaya" oldu. İnsan hakları kuruluşlarına göre "toplu idam" yoluyla yargısız infazların yapıldığı hapishanede 2011-2018 yılları arasında 30 binden fazla tutuklu idam edildi, işkence, bakımsızlık veya açlık nedeniyle öldü. 2017 yılına ait uydu görüntüleri, öldürülenlerin cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için hapishanedeki krematoryum inşa edildiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2011'den bu yana ülke genelinde 100 binden fazla Suriyeli kayboldu. Büyük kısmının ise Sednaya'da tutulduğuna inanılıyor.

Hapishane görevlilerin resmi elbiselerini çıkarıp hapisanede bırakarak kaçtıkları görüldü.

(VK-ABA-ÖZ-D)

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sednaya Hapishanesi'nde Ölüm Makinaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:33 İsrail, Suriye’deki planlarını açık açık itiraf etti İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
08:15 Münbiç’i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka
08:15 MasterChef’in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar
07:59 İngiltere’de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor İngiltere'de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor
07:54 Herkes Survivor’a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:40 Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı On binlerce kayıp var Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 21:10:34. #1.11#
SON DAKİKA: Sednaya Hapishanesi'nde Ölüm Makinaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.