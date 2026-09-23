Şef Mehmet Yalçınkaya'dan israfa karşı "haftalık menü" tavsiyesi - Son Dakika
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Şef Mehmet Yalçınkaya'dan israfa karşı "haftalık menü" tavsiyesi

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- "Sıfır atık sadece 'biz yemeği atmadık, yarın sabaha bıraktık' değil, satın almayla başlıyor. Mesela ben hala menüden yanayım. Haftalık menüye göre alışveriş yapmamız lazım" "Sıfır atık bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Mesela saray mutfağında hiçbir şey atılmaz"

FATMA NUR CANDAN/YASEMİN KALYONCUOĞLU- Şef Mehmet Yalçınkaya, gıda israfının önlenmesi için haftalık yemek menüsü hazırlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da düzenlenen gastronomi etkinliğine katılan MasterChef jüri üyesi Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıfır atık anlayışının Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ve bu anlayışın yalnızca yemeklerin değerlendirilmesiyle sınırlı tutulmaması gerektiğini belirtti.

Sıfır atık çalışmalarını MasterChef programında da sürdürdüklerini belirten Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiklerini, kadın kooperatifleriyle bu alandaki çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Yalçınkaya, sıfır atık anlayışının Türk mutfak kültüründe geçmişten bu yana var olduğunu vurgulayarak, "Sıfır atık bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Mesela saray mutfağında hiçbir şey atılmaz. Bunu sakatattan görebilirsiniz. Sebzelerden, sebzelerin kırıntılarından yapılan şifa yemeklerinden görebilirsiniz. Bu anlamda sıfır atık bizim desteklediğimiz, desteklemeye devam edeceğimiz bir konu." diye konuştu.

"Boşu boşuna harcanmış her şey aslında sıfır atığı ilgilendiriyor"

Sıfır atık anlayışının yalnızca artan yemeklerin değerlendirilmesi veya bayat ekmeklerin farklı tariflerde kullanılması olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, mutfakta kullanılan diğer malzemelerin ve kaynakların da bu kapsamda ele alınmasının önemine dikkati çekti.

Yalçınkaya, "Sıfır atık, 'bayat ekmeği kızartın, bunun üzerine et suyu koyun' değildir. Ekmeği değerlendirmek önemlidir ama konu sadece ekmek değil. Bunun içinde eldiven, kullandığımız bir peçete de su da var. Giymiş olduğumuz kıyafet de var. Boşu boşuna harcanmış her şey sıfır atığı ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

"Haftalık menüye göre alışveriş yapmamız lazım"

Vatandaşların evlerinde gıda israfını önlemek için uygulayabilecekleri yöntemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalçınkaya, ürünlerin doğru koşullarda muhafaza edilmesi ve ihtiyaç kadar alışveriş yapılmasının önemini vurguladı.

Yiyeceklerin buzdolabında doğru raflara yerleştirilmesi gerektiğine işaret eden Yalçınkaya, özellikle balık gibi ürünlerin yanlış yerleştirilmesi durumunda diğer gıdaların da zarar görebileceğini anlattı.

Yalçınkaya, sıfır atık anlayışının alışveriş aşamasında başlaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sıfır atık sadece 'biz yemeği atmadık, yarın sabaha bıraktık' değil, satın almayla başlıyor. Mesela ben hala menüden yanayım. Haftalık menüye göre alışveriş yapmamız lazım. Sebebi şu, biz pazara gidiyoruz 'iki kilo patates ver, iki kilo domates ver, iki kilo patlıcan ver.' ama o ürünler çok alınca çürüyor. Dolayısıyla sıfır atığı satın almayla başlatmamız gerekiyor."

"Artık dilim karpuzlara, yarım karpuzlara geçilmesi lazım"

Ailelerin ihtiyaçlarından fazla ürün satın almaması gerektiğini ifade eden Yalçınkaya, özellikle kalabalık olmayan hanelerde büyük miktarlarda alınan meyve ve sebzelerin tüketilemeden bozulabildiğine dikkati çekti.

Kendi evinden örnek veren Yalçınkaya, "Mesela biz çocuklar büyüdüğü için evde iki kişi yaşıyoruz. Artık dilim karpuzlara, yarım karpuzlara geçilmesi lazım. Çünkü siz 7 kilo karpuzun haftada 2 kilosunu yiyorsanız emin olun çoğumuzun evinde çürüyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şef Mehmet Yalçınkaya'dan israfa karşı "haftalık menü" tavsiyesi - Son Dakika
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