Şef Rıfat Yurttaş'tan engelli kursiyerlere tatlı atölyesi

(İZMİR)- İzmir Çeşme'de restoranı bulunan ve sosyal medya platformlarında tariflerini paylaşan şef Rıfat Yurttaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın konuğu oldu. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında aşçılık kursunda eğitim alan sağır ve işitme engelli kursiyerlerle bir araya gelen Rıfat Yurttaş, işaret dili çevirmenlerinin desteğiyle tatlı tariflerini paylaştı.

Şef Rıfat Yurttaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda aşçılık eğitimi alan sağır ve işitme engelli kursiyerlerle birlikte tatlı yapımı atölyesi gerçekleştirdi. Yurttaş, işaret dili çevirmenleri aracılığıyla özel tariflerini kursiyerlerle paylaştı. Saray mutfağında yer alan şerbetli tatlıları yapan Yurttaş, kursiyerlerin yaptığı ıslak kek ve kurabiyelerin de tadımını gerçekleştirdi.

Çok keyifli bir gün geçirdiklerini belirten Yurttaş, şöyle konuştu:

"İŞARET DİLİNDE KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Engelliler Haftası'nda mutfağa gönül veren, aşçı olmak isteyen sağır ve işitme engelli kursiyerlerimizle beraber şahane bir ders yapıyoruz. Engellere takılmadan mutfak gibi insanı mutlu hissettiren bir sanata gönül veren insanları çok önemsiyorum ve o insanların çok özel olduğunu düşünüyorum. Her fırsatta Meslek Fabrikası'na gelip onlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve kucaklaşmak beni çok mutlu ediyor. Bugün de böyle önemli bir haftada burada olduğum için çok mutluyum. Bir önceki gelişimde Ege mutfağından mezeler yapmıştık. Bugün de saray mutfağından şerbetli tatlılar konusunu işledik. İşaret dili gibi yaygın ve gerekli bir dili öğrenme konusunda geç kaldığım için kendimi sorguluyorum. İşaret dili tercümanlarımızdan destek alarak ben de bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama biz zaten kursiyerlerle gönül bağıyla, bakışarak da anlaşıyoruz."