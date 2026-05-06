Sefa Doğan İçin Dayanışma Kermesi

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve yatağa bağımlı hale gelen 29 yaşındaki Sefa Doğan yararına memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde kermes düzenlendi.

İskilip Kaymakamlığı öncülüğünde, kamu kurumları ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 2019'dan bu yana yatağa bağımlı şekilde yaşayan Doğan için vatandaşlar tarafından hazırlanan el emeği ürünler ile yöresel yiyecekler satışa sunuldu.

Kaymakam Ramazan Polat, kermesin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sefa Doğan için bir araya geldiklerini belirterek, "Tüm kurumlarımızın katkısıyla Sefa kardeşimizin yarasına bir nebze de olsa merhem olabilmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bu tür dayanışmaların aileye destek olmasını temenni ediyoruz." dedi.

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Kaymakamlığımız ve tüm kurumlarımızın koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu yardımlaşma etkinliğine destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sefa Doğan'ın babası Ali Doğan ise oğlunun tedavisinin 7 yıldır sürdüğünü belirterek, düzenlenen kermese katkı sağlayan kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kermese, Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.