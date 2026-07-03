Tutuklu İsmail Yetişkin'den Mesaj: "Adalet Geç de Olsa Tecelli Edecek" - Son Dakika
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Tutuklu İsmail Yetişkin'den Mesaj: "Adalet Geç de Olsa Tecelli Edecek"

03.07.2026 15:40  Güncelleme: 16:56
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Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek adaletin tecelli edeceğine inandığını belirtti.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak adaletin er ya da geç yerini bulacağına inandığını ifade etti.

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı mesajını paylaştı. Yetişkin, Seferihisar'a hizmet etmekten başka bir amacı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Seferihisar'ın evladı olarak sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bilmenizi isterim ki; doğup büyüdüğüm kentime hizmet etmekten başka hiçbir çabam olmadı. Seferihisar'ımızı hakettiği değere kavuşturmaya çalışmak bugüne dek yegane uğraşım oldu. İnanıyorum ki; geç de olsa adalet tecelli edecek, doğrular konuşacak, hakkımdaki gerçek dışı iddialar hukuk önünde yenilecek ve biz yeniden özgür günlerde, Seferihisar sokaklarında yan yana, başımız dik yürümeye devam edeceğiz. Bu kenti yıllarca birlikte yönettiğimiz çalışma arkadaşlarım; Biz görev başındaymışız gibi çalışacağınıza, tüm hizmetlerimizi Seferihisarlı hemşehrilerimizle buluşturacağınıza olan inancım tamdır. Sizleri ve Seferihisar'ı çok seviyorum. Kalın sağlıcakla…"

Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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