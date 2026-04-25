Seferihisar Belediyesi, 14. Tohum Takas Şenliği'ne Hazır

Seferihisar Belediyesi, yerel tohumları koruma ve yaygınlaştırma amacıyla düzenlediği 14. Tohum Takas Şenliği'nde, Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen atalık tohumları ve fideleri 9 Mayıs'ta vatandaşlarla buluşturacak; etkinlik, üretim, dayanışma ve kültürü bir araya getirecek.

Seferihisar Belediyesi, "Tohum Seferberliği" projesi kapsamında yerel tohumları korumak, çoğaltmak ve üreticiyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Tohum Takas Şenliği'nin 14.'süne hazırlanıyor. Türkiye'de yerel tohum hareketinin öncülerinden olan Seferihisar, bu yıl da binlerce vatandaşı toprakla ve üretimle buluşturacak.

Yerel tohumun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulan Can Yücel Tohum Merkezi'nde yıllardır titizlikle korunan ve çoğaltılan atalık tohumlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarla buluşacak. 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren merkezde üretilen yüz binlerce fide, 9 Mayıs Cumartesi günü Ürkmez Mahallesi'nde düzenlenecek şenlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılara dağıtılacak.

Tohum Takas Şenlikleri'ni 2011 yılında başlatarak Türkiye geneline yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, yerel tohumun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl 14.'sü gerçekleştirilecek şenlikte, farklı il ve ilçelerden katılan belediyeler kendi stantlarında ürettikleri atalık tohumları sergileyerek tohum paylaşımına katkı sunacak.

Şenlik boyunca yalnızca tohum değil, dayanışma ve kültür de paylaşılacak. Üretici stantları, il ve ilçe belediyelerinin tohum stantları, bando gösterileri, konserler, atölye çalışmaları ve halk dansları gösterileriyle Ürkmez renkli ve keyifli anlara sahne olacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise tüm vatandaşları şenliğe davet ederek şunları söyledi: