(İZMİR) - İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, "rüşvet" soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar Belediyesi'ne Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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