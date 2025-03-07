Seferihisar'da Akarca Sahil Yolu Projesi Hız Kazandı - Son Dakika
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Seferihisar'da Akarca Sahil Yolu Projesi Hız Kazandı

Seferihisar Belediyesi, Akarca Mahallesi'nde 'Sahil Yolu' projesinde çalışmalara hız verdi. 2025 yılında tamamlanması planlanan projede yol düzenlemeleri, aydınlatma ve sosyal alanlar oluşturulmakta.

07.03.2025 14:07  Güncelleme: 15:42
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(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, Akarca Mahallesi'nde bulunan Balıkçı Barınağı bölgesinde başlattığı "Sahil Yolu" projesinde çalışmalarını hızlandırdı. Başkan İsmail Yetişkin, "2025 senesinin hizmet yılı olacağını söylemiştik" dedi.

Her yıl binlerce turist ağırlayan Seferihisar'da yaz sezonuna hazırlık çalışmalarına start verildi. İlçede bulunan tüm sahillerde bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirten yetkililer, Akarca Sahil Yolu projesinde sona geldiklerini bildirdi. Proje kapsamında Akarca sahil yolunda 1500 metrekare kilit parke taş döşeme, dolgu çalışması, aydınlatma ışıklarının yenilenmesi, 10 adet bank ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapıldı.

"Seferihisar'ı hep birlikte güzelleştiriyoruz"

Yetişkin, çalışmalara ilişkin, "2025 senesinin hizmet yılı olacağını söylemiştik. Akarcalı hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sahil yolu Akarca sakinlerinin aileleriyle birlikte yürüyüş yapabileceği, keyifle vakit geçirebileceği bir alan oldu. Hemşerilerimizden aldığımız motivasyonla yılmadan çalışıyor, ilçemizi hep birlikte güzelleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Seferihisar, Belediye, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Akarca Sahil Yolu Projesi Hız Kazandı - Son Dakika

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