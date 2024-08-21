Seferihisar'da Ata Ekmeği ve Armola Pazarı Şenliği - Son Dakika
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Seferihisar'da Ata Ekmeği ve Armola Pazarı Şenliği

Seferihisar\'da Ata Ekmeği ve Armola Pazarı Şenliği

Seferihisar Belediyesi, Ata Ekmeği ve Armola Pazarı düzenleyecek. Şenlik havasında geçecek pazarda gün boyu bölgenin yerel ürün ve lezzetleri satışa sunulurken; birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Başkan İsmail Yetişkin, tüm vatandaşları Ata ekmeği ve Armola Pazarı'na davet ederek, 'Dünyaya tanıttığımız Ata buğdayımızın ve Armola peynirimizin gelenekselleşen programına tüm misafirlerimizi bekliyorum' dedi.

21.08.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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(İZMİR) - Seferihisar, 24 Ağustos Cumartesi günü Ata Ekmeği ve Armola Pazarı'na ev sahipliği yapacak.

Seferihisar Belediyesi, Ata Ekmeği ve Armola Pazarı düzenleyecek. Şenlik havasında geçecek pazarda gün boyu bölgenin yerel ürün ve lezzetleri satışa sunulurken; Seferihisar Belediye Bandosu konseri, Ulamış Köy Tiyatrosu gösterisi, Dilek Güney Ritim Grubu konseri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Ulamış Köy Meydanı'nda 24 Ağustos Cumartesi günü yapılacak etkinlikte, misafirlere Ata ekmeği ve Armola peyniri ikram edilecek. Pazar, Rebeteos ekibinin dans gösterisi ile sona erecek.

Başkan İsmail Yetişkin, tüm vatandaşları Ata ekmeği ve Armola Pazarı'na davet ederek, "Dünyaya tanıttığımız Ata buğdayımızın ve Armola peynirimizin gelenekselleşen programına tüm misafirlerimizi bekliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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