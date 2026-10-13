Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi - Son Dakika
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Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

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Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru\'dan acı haber geldi
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde, itfaiye eri olan eski erkek arkadaşı A.K. tarafından evi kundaklanan Ebru Serep, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 7 Ekim’deki yangında ağır yaralanan Serep, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan A.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

Seferihisar’da eski erkek arkadaşının benzin dökerek ateşe verdiği evinde ağır yaralanan Ebru Serep, yaşamını yitirdi. Serep’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hıdırlık Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 7 Ekim’de yaşanan olayda ağır yaralanan Ebru Serep, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Serep, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVİNİ BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ

İtfaiye eri A.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 Ekim’de, Hıdırlık Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan eski kız arkadaşı Ebru Serep’in evini benzin dökerek ateşe vermişti. Söndürülen yangında Serep ağır yaralanmıştı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından kaçan A.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı. Şüpheli hakkında, kadını tehdit ettiği ve ona hakaret ettiği iddiasıyla daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA
Dokuz Eylül ÜniversitesiSeferihisar3. SayfaİtfaiyeGüncelİzmirSuçSon Dakika

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