Seferihisar'da Lavanta Hasadı Şenliği Başlıyor - Son Dakika
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Seferihisar'da Lavanta Hasadı Şenliği Başlıyor

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel lavanta hasadı, Turgut Köyü'nde başlıyor. Şenlikte konserler, atölye çalışmaları ve stantlar yer alacak.

16.07.2024 13:20
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(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen lavanta hasadı 21 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de Turgut Köyü'nde başlayacak. Lavanta şenliğine davette bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir haline geldi" dedi.

Seferihisar Belediyesi her yıl temmuz ayında gerçekleştirdiği lavanta hasadı 21 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de Turgut Köyü'nde başlayacak. Lavanta hasadı şenliğinde Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi ve Dilek Güney Ritim Grubu konser verecek. Lavanta üreticileri ile kooperatif ve derneklerin stant kuracağı şenlikte "Lavanta Yağı Damıtma Atölyesi", "Lavantalı Ev Sabunu Yapımı Atölyesi" gibi atölyelerde çalışmalar yapılacak.

"Hafta sonunuzu lavantanın güzelliğine ayırın"

Seferihisar Belediyesi tarafından 2015 yılında Turgut Köyü'nde 5 dönüm arazide başlatılan üretimin bugün 200 dönüm arazide devam ettiğini vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir haline geldi. Tarım bu kentin can damarı. Narenciye, zeytin gibi ürünlerin üretimi ile can bulan Seferihisar, lavanta gibi yeni ürünlerin en etkili yöntemlerle üretilmesi sayesinde tarımsal üretimle turizmi buluşturmayı başardı. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye, tarımsal ürünlerimizi turizm sezonunda ilçemize gelen misafirlerimize tanıtmaya devam edeceğiz. Mis kokulu şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Seferihisar, Turizm, Güncel, Son Dakika

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