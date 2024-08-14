Seferihisar'da Lise Öğrencileri Tarafından Üretilen Bank ve Masalar Halkın Kullanımına Sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seferihisar'da Lise Öğrencileri Tarafından Üretilen Bank ve Masalar Halkın Kullanımına Sunulacak

Seferihisar\'da Lise Öğrencileri Tarafından Üretilen Bank ve Masalar Halkın Kullanımına Sunulacak

Seferihisar Belediyesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki iş birliğiyle, lise öğrencileri tarafından park ve sosyal alanlarda kullanılacak yeni bank ve ahşap masalar üretilecek. Öğrenciler, tasarım ve üretim aşamalarında aktif rol alacak.

14.08.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, park ve sosyal alanlarda kullanılacak yeni bank ile ahşap masaların üretimini lise öğrencileri gerçekleştirecek.

Seferihisar Belediyesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki iş birliği kapsamında okulun metal işleri ve ahşap teknolojileri bölümlerinden öğrenci ve öğretmenler, ürünlerin tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar aktif rol alacak.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada lisenin sağladığı teknik bilgi ve becerilerin, dayanıklı ve yüksek kaliteli bankaların üretilmesini sağlayacağını belirtti.

Okulun müdürü Celal Tetik ise öğrencilerin bu tür projelerde yer almasının, hem mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de gelecekteki iş yaşamlarına hazırlanmalarına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Bank ve masalar, ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirilerek halkın kullanımına sunulacak.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Anadolu Lisesi, Seferihisar, izmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Lise Öğrencileri Tarafından Üretilen Bank ve Masalar Halkın Kullanımına Sunulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: Seferihisar'da Lise Öğrencileri Tarafından Üretilen Bank ve Masalar Halkın Kullanımına Sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement