Seferihisar\'da Lise Öğrencileri Tarafından Üretilen Bank ve Masalar Halkın Kullanımına Sunulacak

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, park ve sosyal alanlarda kullanılacak yeni bank ile ahşap masaların üretimini lise öğrencileri gerçekleştirecek.

Seferihisar Belediyesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki iş birliği kapsamında okulun metal işleri ve ahşap teknolojileri bölümlerinden öğrenci ve öğretmenler, ürünlerin tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar aktif rol alacak.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada lisenin sağladığı teknik bilgi ve becerilerin, dayanıklı ve yüksek kaliteli bankaların üretilmesini sağlayacağını belirtti.

Okulun müdürü Celal Tetik ise öğrencilerin bu tür projelerde yer almasının, hem mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de gelecekteki iş yaşamlarına hazırlanmalarına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Bank ve masalar, ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirilerek halkın kullanımına sunulacak.