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Seferihisar'da Mustafa Karabulut 1. Yarımada Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Seferihisar'da Mustafa Karabulut 1. Yarımada Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Karabulut 1. Yarımada Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende fotoğraf, video ve haber dalında dereceye girenlere ödülleri verildi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, törende yaptığı konuşmada Mustafa Karabulut'un gazetecilik faaliyetlerine ve Seferihisar'a katkılarına vurgu yaparak, ödüllerin devam edeceğini belirtti. Etkinliğe siyasi parti temsilcileri ve ilçe belediye başkanı adayları da katıldı.

Seferihisar\'da Mustafa Karabulut 1. Yarımada Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
11.01.2024 - 13:36,
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Mustafa Karabulut 1. Yarımada Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti ve İlçe Belediyesi ortaklığında bir restoranda düzenlenen törende merhum Mustafa Karabulut anıldı. Yarışmada fotoğraf, video ve haber dalında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çalışan gazetecilerin buluştuğu bu anlamlı günde Mustafa Karabulut'u da anma imkanı bulduklarını belirterek, "Karabulut, 50 yıla yakın gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilçeye ve mesleğine önemli katkılarda bulundu. Seferihisar'ın arşivini de tutarak bize bir miras bıraktı. Tam bir Seferihisar aşığı olan Mustafa Karabulut'un adının yaşaması ve nesiller boyu gazetecilerin yetişmesi için bu ödülleri devam ettireceğiz. Ödül alan tüm gazetecileri şimdiden kutluyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum." dedi.

Etkinliğe siyasi parti temsilcileri ve bazı partilerin ilçe belediye başkanı adayları da katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Seferihisar'da Mustafa Karabulut 1. Yarımada Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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