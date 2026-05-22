Seferihisar'a Unesco'dan "Tsunamiye Dayanıklı Kent" Sertifikası

22.05.2026 10:07  Güncelleme: 10:39
Seferihisar'da öğrencilere afet bilinci kazandırmak için deprem ve tsunami tatbikatı düzenlendi. UNESCO COASTWAVE 2.0 Projesi kapsamında Seferihisar, 'Tsunamiye Dayanıklı Kentler Sertifikası' almaya hak kazandı.

(İZMİR) - Seferihisar'da öğrencilerin afet bilincini artırmak amacıyla düzenlenen deprem ve tsunami tatbikatı kapsamında çocuklara doğru tahliye ve güvenli davranış yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. UNESCO COASTWAVE 2.0 Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Seferihisar, "Tsunamiye Dayanıklı Kentler Sertifikası" almaya hak kazandı.

Seferihisar'da afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve öğrencileri olası afetlere hazırlamak amacıyla Sığacık 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Sığacık 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda deprem ve tsunami tatbikatı gerçekleştirildi.

UNESCO COASTWAVE 2.0 Tsunamiye Dayanıklı Kentler Projesi kapsamında düzenlenen tatbikat, Seferihisar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Programa ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı, Seferihisar Belediyesi, Sığacık Muhtarlığı ve ilgili sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tatbikat kapsamında öğrencilere deprem anında doğru davranış biçimleri, güvenli tahliye yöntemleri ve tsunami riskine karşı alınması gereken önlemler uygulamalı olarak anlatıldı. Çocukların afet bilinci kazanmasının, güvenli ve dirençli bir kent yaşamı için en önemli adımlardan biri olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen tatbikatla birlikte Seferihisar, UNESCO COASTWAVE 2.0 Tsunamiye Dayanıklı Kentler Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Sertifika, 16 Haziran'da tüm paydaşlar ve İzmir protokolünün katılımıyla düzenlenecek törende UNESCO yetkilileri tarafından Seferihisar'a takdim edilecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, afetlere hazırlığın kurumlar arası güçlü iş birliği ve toplumsal bilinçle mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Afetlere karşı hazır bir Seferihisar için aralıksız çalışıyoruz. UNESCO COASTWAVE 2.0 Tsunamiye Dayanıklı Kentler Projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar, ilçemizin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Seferihisar Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerimizle birlikte sahada, okullarımızda ve mahallelerimizde bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızı afetlere karşı bilinçlendirmek, geleceğimizi güvence altına almak demektir. Deprem ve tsunami gibi afetlerde doğru bilgi, doğru refleks ve zamanında hareket etmek hayat kurtarır. Bu sertifika, Seferihisar'ın afetlere hazırlık konusunda ortaya koyduğu kararlı çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte daha güvenli, daha bilinçli ve daha dirençli bir Seferihisar için çalışmaya devam edeceğiz."

Seferihisar Belediyesi, SAK ekipleri ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde afetlere hazırlık, eğitim ve farkındalık çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

