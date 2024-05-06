Seferihisar'da plajlar yaz sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Seferihisar'da plajlar yaz sezonuna hazırlanıyor

Seferihisar\'da plajlar yaz sezonuna hazırlanıyor

İzmir'in en uzun plajına sahip ilçesi olan Seferihisar'da belediye, Ürkmez ve Doğanbey sahilini yaz sezonuna hazırlıyor. Temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları yapılarak plajlar yenileniyor.

06.05.2024 14:49  Güncelleme: 16:42
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(İZMİR)- İzmir'in en uzun plajına sahip ilçesi olan Seferihisar'da belediye, Ürkmez ve Doğanbey sahilini yaz sezonuna hazırlıyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Seferihisar sahillerinde çalışmalar hızlandı. Seferihisar Belediyesi, her yaz on binlerce kişinin ziyaret ettiği Ürkmez ve Doğanbey plajında temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ürkmez ve Doğanbey sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı. Zabıta ve turizm jandarma ekipleri ile beraber 20 kişilik temizlik personeli, sahil boyunca 2 kepçe, 2 kamyon, 1 sahil temizleme makinesi,1 sahil tırmık makinesi ile çalışma yürüttü. Temizlik ile beraber eski aydınlatma lambalarının bakımları, boyaları yapılırken, yeni oturma bankları yerleştirildi. Sahildeki karavan, tekne ve sahipsiz şemsiyeler belediye personelleri tarafından toplandı. Kış ayları boyunca Ürkmez ve Doğanbey plajlarını kaplayan yabancı otlar ve deniz samanları temizlenirken, kum eksilmesi yaşanan bölgelere takviyeler yapıldı.

Kaynak: ANKA

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