Seferihisar'da İlk İftar Programı, Başkan İsmail Yetişkin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

20.02.2026 10:05  Güncelleme: 11:12
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ramazan ayının başlangıcında düzenlenen iftar programında birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Ramazan boyunca her gün belirlenen noktalarda iftar yemekleri verileceği belirtildi.

(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programlarının ilkini, Başkan İsmail Yetişkin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Ramazan ayının sadece oruç tutulan bir dönem olmadığını vurgulayan Yetişkin, "Ramazan ayı birlik ayıdır, dayanışma ayıdır, hoşgörü ayıdır. Aynı sofrada buluşmanın, aynı lokmayı paylaşmanın ve aynı duaya amin demenin adıdır" dedi.

Seferihisar Belediyesi, iftar programlarının ilkini Başkanı İsmail Yetişkin'in ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca her gün Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu ve Ürkmez Taziye Evi'nde iftar yemeği verileceği bildirildi.

İftar programında konuşan Başkan İsmail Yetişkin, ramazan ayının sadece oruç tutulan bir dönem olmadığını vurgulayarak, paylaşmanın ve birlikte olmanın önemine dikkat çekti. Yetişkin, "Ramazan ayı birlik ayıdır, dayanışma ayıdır, hoşgörü ayıdır. Aynı sofrada buluşmanın, aynı lokmayı paylaşmanın ve aynı duaya amin demenin adıdır. Biz her sabah güne şükrederek başlıyor, bu kentin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle çalışıyoruz. Attığımız her adımda sizlerin desteğini yanımızda hissediyoruz" dedi. Son yıllarda yaşanan yangınlar, seller ve 6 Şubat depremlerinin toplumda derin izler bıraktığını dile getiren Yetişkin, Seferihisar'ın zor zamanlarda kenetlenmeyi başaran bir kent olduğunu ifade etti. Yetişkin, "Acılarımızı birlikte paylaştık, yaralarımızı birlikte sardık. Bir kez daha gördük ki birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Temennimiz; bundan sonra acıların değil, güzelliklerin konuşulduğu, dayanışmanın büyüdüğü günlerde buluşmak" diye konuştu.

Ramazan boyunca sofralar kurulacak

Ramazan ayı boyunca kurulacak iftar sofralarıyla ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşların aynı sofrada buluşmasının amaçlandığı kaydedildi. Programa katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Seferihisar Belediyesi'nin iftar programlarının ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

